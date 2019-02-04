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تحصين 54 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى كفر الشيخ

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:34 م
تحصين 54 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى كفر الشيخ حملات تحصين الماشية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتسمم الدموى، التى شهدتها قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أن مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبوإسماعيل، تشهد أعمال حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الأكمنة والأسواق وبالقرى لتحصين وترقيم الماشية، مؤكداً أنه تم تحصين ٥٤٤٨٩ رأس ماشية من بداية عمل الحملة حتى اليوم، مقدماً الشكر لوزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام الطب البيطرى والقائمين على الحملة بكفرالشيخ.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، أنه من بداية عمل الحملة حتى الآن تم تحصين ٣٢٢٨٣ رأس أبقار، ١٧١٩٠ جاموس، ٤٧٤٦ رأس أغنام ،٢٧٠ ماعز، بإجمالى ٥٤٤٨٩ حيوان، لافتاً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من الـ37 لجنة بيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين.

 

 

 


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