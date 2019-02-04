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تحرير 4502 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:11 ص
تحرير 4502 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4502 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 100 مخالفة تجاوز سرعات و 2103 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى"موقف عشوائى"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 52 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 

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