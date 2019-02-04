تجديد حبس 3 موظفين بالتأمين الصحى لاختلاسهم مليون و700 ألف جنيه بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، وبرئاسة المستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس 3 من موظفى التأمين الصحى بالمنوفية، لاستيلائهم على مليون و700 ألف جنيه عن طريق الاحتباس والتزوير 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، قد تمكنت من ضبط ثلاثة موظفين بهيئة التأمين الصحى لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام، وإهداره فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الفساد بكافة أنواعه، لاسيما جرائم الفساد الوظيفى والاختلاس والتزوير والإضرار بالمال العام، لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومى للبلاد .

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، قيام "حسام . س . م" موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون و"محمد . ح . ع" موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا و"السيد . س . م" مسئول التحصيل باللجنة الطبية العامة لهيئة التأمين الصحى فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة منوف، والمختصين بصرف مبالغ استرداد العلاج لمنتفعى التأمين الصحى بفرع المنوفية بالتلاعب والتزوير فى الأوراق والمستندات الخاصة بصرف العلاج، وكذلك تكرار صرف مبالغ إسترداد العلاج بأسماء مواطنين سبق الصرف لهم بالتزوير فى فواتير العلاج الخاص بهم، واختلاس عدد من هذه المستندات الداله على صرف المبالغ المالية دون وجه حق لإخفاء جرائمهم مما أدى إلى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحى بالمنوفية، تم تشكيل لجنة لفحص المخالفات والتى انتهت إلى قيام (الأول والثانى) بالإهمال الجسيم فى أداء عملهم ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة فى استلام الأوراق الخاصة باسترداد وصرف العلاج لمنتفعى التأمين الصحى، مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال وإهداره بمبلغ ( 1740516جنيه ) لـ ( 113 مستند ) وقيام الثالث بالاستيلاء على مبلغ ( 68750 جنيه ) .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المذكورين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.