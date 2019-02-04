تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. ارتفاع البحرين مدفوعة بصعود قطاع الاستثمار..والنفط والمواد الأساسية تدفع مؤشرات الكويت للمنطقة الخضراء.. وهبوط سوق دبى بسبب العقارات.. وتراجع المؤشر العام السعودى بسبب الطاقة

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار، ودفع قطاعى النفط والغاز والمواد الأساسية مؤشرات بورصة الكويت للصعود، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" بضغوط هبوط قطاع المرافق العامة بنسبة 1.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.16%، وهبط سوق دبى المالى.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحاً عدد 1.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 1397.55 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحاً عدد 1.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 1397.55 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاعات، قطاع الاستثمار بنسبة 4.43% مدفوعا بصعود مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.77%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 2.66% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.04%، بنك البجرين الوطنى بنسبة 0.76%، وهبط قطاع الخدمات بنسبة 1.54% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.50%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز والمواد الأساسية. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز والمواد الأساسية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحا 19.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5205.82 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحا 20.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5426.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% رابحا 17.75 نقطة ليصل إلى مستوى 4804.27 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 166.2 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار كويتى عبر 4991 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.58%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%.

وجاء سهم "وربة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 19.39%، تليه ايفا فنادق بنسبة 11.47%، ثم العبد بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "تحصيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.50% ثم وثاق بنسبة 7.23%، ثم تمدين بنسبة 6.61%.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسراً عدد 6.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8520.64 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.26% خاسراً عدد 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3160.54 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسراً عدد 6.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8520.64 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.26% خاسراً عدد 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3160.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 108.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 46 شركة، فيما تراجعت 126 شركة.

وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.85%، فيما ارتفع 7 قطاعات على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%.

وجاء سهم اميانتيت على رأس القائمة الخضراء بنسبة 5.11%، تلاه سهم سدافكو بنسبة 4.80%، ثم سهم أسيج بنسبة 3.13%، فيما تصدر سهم سوليدرتى تكافل القائمة الحمراء بنسبة 3.80%، تلاه سهم إعمار بنسبة .39%، ثم سهم البحر الأحمر بنسبة 3%، وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 9.97 مليون ورقة مالية منفذة.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسرا عدد 11.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2529.18 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسرا عدد 11.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2529.18 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 106.3 مليون سهم محققة ما قيمته 222.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2431 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 17 سهم، واستقر سهمين.

وتراجعت قطاعى العقارات بنسبة 1.67%، ثم الاستثمار بنسبة 0.50%، فيما ارتفع 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.96%، تلاها قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.11%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.90%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.09%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنى دبى التجارى بنسبة 8.50%، ثم شركة مصرف السلام السودان بنسبة 6.11%.