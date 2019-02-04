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تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بالقتل العمد لـ 6 فبراير

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:00 م
تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بالقتل العمد لـ 6 فبراير محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية،  محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 6 فبراير، لإجراء معاينة لمسرح الجريمة على الطبيعة، بحضور الشاهدة نجوى عبده، والمتهمين والدفاع، كما أمرت المحكمة بإبلاغ النيابة لقسم منشاة ناصر للتأمين اللازم، على أن يتم ذلك الإجراء بمعرفة رئيس الدائرة ،عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

 

 

 

 


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