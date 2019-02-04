تأجيل جلسة سماع شهود قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق لغد الثلاثاء

بورسعيد محمد فرج

قررت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامى عثمان ومحمد زكى ومحمد عماد وكيل النيابة العامة تأجيل جلسة سماع شهود قضية الرشوة المتهم فيها جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق ليوم غدا الثلاثاء لسماع الشهود بمجمع محاكم بورسعيد .

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.

كما قرر رئيس المحكمة توقيع غرامة مالية على مدير أمن القاهرة وطاقم الحراسة المرافق للمتهم الثانى فى قضية الرشوة المتهم فيها جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق وذلك لتأخير المتهم فى حضور جلسة اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية ظهرا.