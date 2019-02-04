video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بن زايد: كنيسة البابا ومسجد الطيب منارتان لإعلاء قيم التسامح فى الإمارات

الإثنين، 04 فبراير 2019 08:49 م
بن زايد: كنيسة البابا ومسجد الطيب منارتان لإعلاء قيم التسامح فى الإمارات شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

أكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، أن كنيسة البابا فرنسيس ومسجد الشيخ أحمد الطيب، سيكونا منارتان لإعلاء قيم التسامح والسمو الإخلاقى فى دولة الإمارات.

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وكتب بن زايد عبر حسابه على "تويتر": "وقعت وأخى محمد بن راشد وقداسة البابا فرنسيس وفضيلة الشيخ أحمد الطيب على حجر الأساس لبناء كنيسة البابا فرنسيس ومسجد الشيخ أحمد الطيب فى أبوظبى".

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وتابع بن زايد متحدثاً عن المسجد والكنيسة: "منارتان لإعلاء قيم التسامح والسمو  الأخلاقى والتآخى الانسانى فى سماء الإمارات".

 
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد احتضنت لقاء الأخوة الإنسانى، الذى جمع بين شيخ الأزهر، فضيلة الإمام أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

لقاء الأخوة الانسانية
لقاء الأخوة الانسانية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن لقاء البابا فرنسيس؟.. اعرف التفاصيل

محمد بن زايد: بحثت مع البابا فرنسيس سبل تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

محمد بن زايد

الامارات

مسجد الشيخ الطيب

كنيسة البابا فرنسيس




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة