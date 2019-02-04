بعد وفاة 3 عاملات.. قرية العراقى بالشرقية تطلق مبادرة لضبط نقل عمال اليومية

الشرقية – إيمان مهنى

عقدت قرية العراقى بمركز أبو حماد بالشرقية، اجتماعا بحضور مقاولى الأنفار، برئاسة العمدة محمد أبو ساطى، لوضع ضوابط لعمليات نقل العمالة اليومية من أبناء القرية فى سيارات الربع نقل، ذلك بعدما شهدت القرية الأسبوع الماضى حادث مأساوى اثر انقلاب سيارة تقل عمال يومية بسبب الحمولة الزائدة أدى لمصرع 3 عاملات وإصابة 24 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

وقال محمد أبوساطى عمدة القرية، لـ "اليوم السابع "، إن القرية بها عدد كبير من عمال اليومية بالمزارع وكذلك مقاولى نقل العمال، وجاء الاجتماع للحد من حوادث الطريق التى يتعرض لها العمال بسبب عمليات النقل غير المنظمة، التى يتكدس فيها العمال بالعشرات فى سيارات ربع نقل، وينتج عنها حوادث متكررة.

وأوضح أبوساطى، أن الاجتماع ألزم المقاولين بضرورة عدم تحميل السيارة أكثر من 20 ركابا، وإلزام السائق بالسرعة المحددة 60 كيلو متر فى الساعة، والاعتماد على السائقين مؤهلون ومدربون ( رخصة مهنية ) والتأكيد على الصيانة الدورية للسيارات.

كان وقع الخميس قبل الماضى حادث مأساوى بالقرية، حولها إلى خيمة حزن كبيرة وساحة عزاء واسعة، اتشحت معه شوارعها بالسواد، بعد وفاة 3 عاملات وإصابة عدد من العمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقلهم أثناء عودتهم ناحية كوبرى الشباب، بعد انفجر إطار السيارة التى كانت تقلهم بسبب الحمولة الزائدة وصل إلى 40 ركبا، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وهم ياسمين السيد هاشم 26 عاما وابنة عمها أسماء هاشم 22 سنة وأسماء صلاح 14 سنة.