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بعد وصوله الإمارات.. معلومات لم تعرفها عن البابا فرنسيس.. فيديو

الإثنين، 04 فبراير 2019 02:30 ص
بعد وصوله الإمارات.. معلومات لم تعرفها عن البابا فرنسيس.. فيديو البابا فرنسيس
كتب هيثم سلامة
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استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة الإمارات، والتى تعد الزيارة الأولى للبابا لدول الخليج، حيث يشارك فى لقاء الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ونشر حساب لقاء الأخوة الإنسانية، عبر تويتر، "فيديو"  تحت عنوان: "يتحدث ثماني لغات.. إليك عشر معلومات قد لا تعرفها عن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية".

وذكر حساب لقاء الأخوة الإنسانية، عبر "الفيديو" أن البابا ولد عام 1936 باسم خورخى ماريو بيرغوليو، ويعتبر أول بابا للكنيسة من الأمريكتين وله أصول إيطالية، وهو بابا الكنيسة الكاثوليكية رقم 266.

ولد عام 1936 باسم خورخى ماريو بيرغوليو
ولد عام 1936 باسم خورخى ماريو بيرغوليو
القائد الروحى للكنيسة الكاثوليكية
القائد الروحى للكنيسة الكاثوليكية

وكان قد حصل على دبلوم فنى كيميائى من مدرسته الثانوية، وامتهن الحراسة والتنظيف ليجنى كفايته من المال قبل أن يلتحق بالرهبة اليسوعية.

حصل على دبلوم فنى كميائى من مدرسته الثانوية
حصل على دبلوم فنى كميائى من مدرسته الثانوية

وأضاف، لمحة من حياته، قائلاً: "فى الثلاثينيات من عمره قام بتدريس الأدب وعلم النفس فى مدارس ثانوية يسوعية، وكان يحب الرقص فى شبابه خاصة رقصة التانجو، ويشجع فريق "سان لورينزو دوألماجرو" الأرجنتينى لكرة القدم، ويتحدث 8 لغات".

فى الثلاثينات من عمره قام بتدريس الأدب وعلم النفس
فى الثلاثينات من عمره قام بتدريس الأدب وعلم النفس

وتابع: "اليوم يعتبر قداسة البابا فرنسيس القائد الروحى للكنيسة الكاثوليكية التى يتبعها 1.1 مليار نسمة".

 


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