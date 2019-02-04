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انطلاق مؤتمر اقتصاديات النشر فى العالم العربى بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الإثنين، 04 فبراير 2019 02:00 ص
انطلاق مؤتمر اقتصاديات النشر فى العالم العربى بمكتبة الإسكندرية.. اليوم الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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تنظم إدارة مؤسسات المعلومات التابعة لقطاع المكتبات لمكتبة الإسكندرية مؤتمر "الإفلا" ومكتبة الإسكندرية عن اقتصاديات النشر وأثرها على الوطن العربى، وذلك اليوم الاثنين 4 فبراير وغدا 5 فبراير 2019.

يفتتح المؤتمر الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد الحلبى؛ رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، والدكتور ستيفن فايبر؛ مدير السياسات وبرامج المناصرة بالاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، والدكتور خوسيه بورجينو؛ الأمين العام لاتحاد الناشرين الدوليين، والذى سيلقى كلمة بعنوان "اقتصاديات النشر من المنظور الدولى”.

يجمع المؤتمر نخبة من المتحدثين الدوليين والعرب لطرح العديد من المشاكل والتحديات والخبرات الناجحة فى مجال صناعة النشر فى العالم العربى.

كما سيُتيح الفرصة للمكتبيين حول العالم لمُشاركة خبراتهم والدخول فى مُناقشات حول قضايا النشر ومُناقشة أحدث التقنيات فى هذا المجال.

وتتناول جلسة المؤتمر الأولى مشاكل صناعة النشر فى مصر، واقتصاديات النشر فى الإمارات العربية المتحدة التى تطرح تجربة انشاء مدينة للنشر فى الشارقة، واستيراد وتوزيع الكتب الدراسية الأجنبية فى الجامعات المصرية، واقتصاديات النشر من وجهة نظر المؤلفين.

وتركز الجلسة الثانية على النشر فى مكتبة الإسكندرية، والنشر الأكاديمى فى الجزائر، والتأثير الاقتصادى لحقوق الملكية الفكرية.

وتتطرق جلسات اليوم الثانى للمؤتمر إلى اقتصاديات النشر الإلكترونى، والنشر الأكاديمى فى السعودية، واقتصاديات النشر فى لبنان، والنشر الأكاديمى فى تونس، واقتصاديات النشر الأكاديمى (جامعة القاهرة نموذجًا)، والنشر العلمى فى سلطنة عمان، واقتصاديات النشر فى الأردن، واقتصاديات معارض الكتب.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتناول كل عام قضيةً أو موضوعًا مُختلفًا من الموضوعات المُرتبطة بالنشر، كما يتطرق إلى أثر التكنولوجيا على النشر وسوق المعلومات والتحديات التى تواجه التداول الحر والمصادر الإلكترونية والعلمية وقوانين حقوق الطبع والنشر.

 


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