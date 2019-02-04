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اليوم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح أول معارض برنامج مشروعك

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:00 ص
اليوم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح أول معارض برنامج مشروعك محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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يفتتح الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، فى تمام الساعة الحادية عشرة، أول معارض المحافظة خلال عام 2019 لعرض منتجات مشروعك بالمحافظة، فى حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين.

ويتضمن المعرض منتجات أبناء المحافظة والذين حصلوا على قروض من خلال البرنامج لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية والبيئية والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والزهور.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظين بأهمية تنظيم المعارض لتسويق منتجات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وتوفير السلع بسعر مخفض لمحدودى الدخل.

وأكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ أن عدد المشروعات التى تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك، بلغت 5040 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 4008 مشروعات، وفرت 8887 فرصة عمل والتى تم تمويلها بقيمة 412 مليون و507 ألف جنيه فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 575 مشروعًا تحت الدراسة.

 


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