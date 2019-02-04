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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:11 ص
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان
كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة الجنايات، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز، النائب العام المساعد، والانضمام لحركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

 وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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