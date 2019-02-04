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الوطنية للانتخابات تعلن اليوم قائمة المرشحين المبدئية لمقعد أشمون بالمنوفية

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:19 م
الوطنية للانتخابات تعلن اليوم قائمة المرشحين المبدئية لمقعد أشمون بالمنوفية الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، اليوم الاثنين ، القائمة المبدئية للمرشحين على مقعد دائرة أشمون بالمنوفية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، حيث تعلن كشفا بأسماء المترشحين ورموزهم ويتم نشره بصحيفتى الأخبار والجمهورية ، فيما يتم الطعن عليهم أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث تفصل المحكمة فى الطعون خلال الفترة من 6 وحتى 11 فبراير، لتعلن بعدها الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين يوم 12 فبراير، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية.

كان المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، قد صرح لـ "اليوم السابع"، إن لجنة فحص أوراق المرشحين فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية على المقعد الخالى لوفاة نائبها استبعدت أحد المرشحين ليصبح عدد الذين تم الموافقة على طلبات ترشحهم 17 مرشحا.

وأوضح الشريف، أن لجنة تلقى طلبات المرشحين كانت قد تلقت 18 طلب بينهم لمرشح مستقبل وطن ممثل، للأحزاب السياسية و17 طلب لمستقلين، مشيرا إلى أنه عقب قيام لجنة فحص الطلبات بمراجعة الأوراق والبت فيها، تم استبعاد أحد المرشحين لعدم استيفاءه الشروط والأوراق المطلوبة، ليصبح الذين قبلت أوراقهم 17 مرشحا.

 

 

 


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