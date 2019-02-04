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الناشرون المصريون: دور النشر غير الرسمية وراء إصدار كتب لا تناسب الآداب العامة

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:54 م
الناشرون المصريون: دور النشر غير الرسمية وراء إصدار كتب لا تناسب الآداب العامة مؤتمر الأفلا بمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن هناك 1260 ناشرا بينهم أقل من 1000 ناشر مسجل فقط، وهو ما يتسبب فى مشاكل بالحصول على أرباح كبيرة دون سداد مستحقات المؤلف، ولا يستطيع الاتحاد التدخل لحل الأزمة، بالإضافة إلى ظهور الكاتب الناشر الذى يقوم بالتأليف والنشر، مما يسبب بعض المشكلات خاصة إذا كانت إخراج الكتاب غير جيد. 

وحول المطابع، أشار عبده خلال مؤتمر "الإفلا" الذى تنظمة مكتبة الإسكندرية سنويا إلى إن هناك مطابع متعددة، والبعض ليست رسمية، مما أدى إلى ظهور كتب لا تتناسب مع الأداب العامة وبدون دار نشر معروفة، مما يسئ إلى إصدار كتب لا تتناسب مع الآداب العامة، لافتا إلى إن هناك قصور فى أعمال التسويق الداخلى، بسبب إصدار عدد كبير من الكتب بلا مكتبات لتغطية هذا الكم من الأصدارات، مشيرا إلى إن كان هناك مشروع لإنشاء ألف نقطة توزيع لم يكتمل مع الأسف، حيث تم مصادرة 1300 كتاب وأكثر من 600 قضية فى مجال الملكية الفكرية.

 


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