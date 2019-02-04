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المتحدث باسم التحالف العربي: الحوثيون قاموا بإنشاء معسكرات شرق الحديدة باليمن

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:04 م
المتحدث باسم التحالف العربي: الحوثيون قاموا بإنشاء معسكرات شرق الحديدة باليمن تركى المالكى
الرياض (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الحوثيين قاموا بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق لاتفاق السويد.

 

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي بثته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي تتخذ المدنيين دروعا بشرية، منوها بأن قوات التحالف تعمل بشكل دائم على تجنب أي ضحايا مدنيين أثناء العمليات.

 

وأشار إلى أن التحالف يستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء، علاوة على خبراء.

 

وتابع المالكي قائلا "استهدفنا في 23 من يناير الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار، موضحا أن التحالف حدد توقيت التدريبات ثم استهدف الموقع العسكري للحوثيين في المحافظة، لافتا إلى حرص التحالف وفق المعلومات الاستخباراتية على عدم وجود أي أطفال في معسكرات الحوثيين.

وأوضح أن غارات التحالف قتلت 181 عنصرا في موقع تدريبات الحوثيين في المحويت يوم 23 يناير الماضي.

وأكد على أن قوات التحالف تعمل على تسهيل دخول السفن، لكن الميليشيات تعرقل حركتها في ميناءي الصليف ورأس عيسى، مبينا أنه تم إعطاء 448 تصريحا للسفن لدخول الموانئ اليمنية.

 

 


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