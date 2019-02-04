المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 15عاما لربة منزل لاتهامهم بقتل مسن وسرقته بالطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 20، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة فى السيدة زينب، برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين حسين مسلم، وعبد الوهاب عطية، وسامح رمزى، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، والمشدد 15عاما لربة منزل فى اتهامهم بقتل مسن وسرقته فى الطالبية.

كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أمرت بإحالة كل من :"ا.م"، هارب، و"م.ح" 23 سنة، و"ا.م"26 سنة، علاف، و"ر.م" 17 سنة ربة منزل، و"ا.ى" 20 سنة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل مسن وسرقته فى دائرة قسم شرطة الطالبية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن رجال مباحث قسم شرطة الطالبية، من القبض على المتهمين من الثانى للخامس، لقيامهم بقتل "م.ك"، فى العقد السادس من العمر، داخل منزله وسرقته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المجنى عليه عم المتهمة الخامسة، وأنها سهلت لهم المهمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وحمل رقم 10248 لسنة 2014 جنايات الطالبية، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية وضبط وإحضار المتهم الهارب، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.