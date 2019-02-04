وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - أنه حتى الآن لا توجد قرارات واضحة عن احتمال عقد لقاء بين بوتين وكيم في جمهورية بورياتيا الروسية.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن - في وقت سابق - أن العمل مستمر على التحضير لزيارة محتملة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا، وأنه لم يتم بعد تحديد أي موعد لهذه الزيارة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رحب - خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في 12 سبتمبر الماضي - بأي زيارة يؤديها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا وفي أي وقت يناسبه.