وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية -إن:" أي حل لأزمة فنزويلا السياسية الداخلية لا يمكن أن يأتي إلا على يد الفنزويليين أنفسهم ، مضيفا أن: "السعي لفرض حلول أو شرعنة محاولة اغتصاب السلطة يمثل -برأينا- تدخلا مباشرا وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية " .

وأشار إلى أن هذا السعي لا يساعد بأي شكل من الأشكال في إيجاد تسوية سلمية فاعلة وقابلة للحياة للأزمة التي يعانيها الفنزويليون؛ والتي نعتقد أن عليهم تجاوزها بأنفسهم .

يشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية، بينها فرنسا، وبريطانيا، والسويد، والنمسا، أعلنت في وقت سابق اليوم، اعترافها بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان جوايدو، في حين تؤكد روسيا تمسكها بشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو وحل الأزمة سلميا عبر الحوار الوطني الشامل دون تدخل خارجي.