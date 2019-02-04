العدل تعقد دورة تدريبية لوكلاء النيابة الجدد بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية

كتب إبراهيم قاسم

أناب المستشار محمد حسام عبد الرحيم ، وزير العدل ، المستشار مدحت بسيوني ، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية في افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد بحضور المستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والتى ألتقت فى افتتاح الدورة بالمتدربين .

وأشارت الرافعى ، إلى أهمية الدورة التدريبية والمهارات والمعارف التى يجب على أعضاء النيابة الإدارية اكتسابها، وفى ذات السياق أوضح مساعد الوزير لشئون مركز الدراسات القضائية ، أن الدورة التدريبية تستغرق قرابة الشهرين فى محاضرات مكثفة تعقد للمتدربين وتهدف إلى تعريفهم باختصاصات هيئة النيابة الإدارية وعلاقتها بالهيئات الأخرى وتنمية المهارات فى أعمال التحقيق للمخالفات المالية والإدارية، وكذا عرض للمشكلات العملية والأخطاء الشائعة فى العمل بهدف تلافيها، كما تلقى الدورة التدريبية الضوء على جانب مهارى يتعلق بفنون الإدارة الحديثة مع التركيز على القيم والتقاليد القضائية الواجب على أعضاء النيابة الإدارية الالتزام بها، ويحاضر فى الدورة التدريبية مجموعة من مستشارى هيئة النيابة الإدارية وقضاة المحاكم الجنائية وقضاة مجلس الدولة وأساتذة الجامعات، وذلك حرصاً من المركز على استفادة المتدربين بالخبرات العملية والنظرية.