السفارة الأمريكية تهنئ مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى

كتبت: إنجى مجدى

هنأت السفارة الأمريكية فى القاهرة، مصر على توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته التى تبدأ من 10 فبراير الجارى ولمدة عام.

وكتبت السفارة الأمريكية على حسابها بموقع تويتر، الإثنين، "مبروك لمصر رئاسة الاتحاد الأفريقى 2019!".

Mabrouk to Egypt on the 2019 African Union presidency!https://t.co/X5CxcKGDgl — US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) February 4, 2019

ووضعت الدولة المصرية استراتيجية واضحة للتعاطى مع أزمات القارة الأفريقية خلال رئاستها للاتحاد، والتى تعتزم خلالها التركيز على الأولويات الرئيسية التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الإفريقى وأولويات العمل المتفق عليها بالفعل فى إطار الاتحاد، ومن أهمها أجندة 2063.