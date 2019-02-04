السجن 3 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببشتيل

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان بالسجن 3 سنوات ل"عمر.غ" 25 سنة عامل؛ لإتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ببشتيل، وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وهشام فؤاد عطية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، وبحوزته علبة سجائر تحتوى على 12 قطعة من مخدر الحشيش، وبمواجهته أعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار فيها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق، وفور انتهاء التحقيقات، أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها سالف الذكر.