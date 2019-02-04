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السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه ببولاق الدكرور

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:34 م
السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه ببولاق الدكرور محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين عن تهمة الشروع فى خطف المجنى عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى، ومحمود عبد المنعم القرموطى، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين " إسلام يحيى، حمدى حسن، أشرف محمد"، تهمة سرقوا وأخر مجهول المبلغ المالى المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليها " حسنة رمضان" بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استوقفوها عنوة حال سيرها بالطريق العام معتدين عليها بالضرب  فبثوا الرعب فى نفسها، وشلوا مقاومتها متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، الشروع فى خطف المجنى عليها " حسنة رمضان" بطريق الإكراه، كما ضربوا  المجنى عليه " محمد على" عمدا أثناء فراراهم  من مسرح الجريمة.


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