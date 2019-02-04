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السجن المؤبد لمتهمين بسرقة سيارة أدوية طبية تحت تهديد السلاح فى سوهاج

الإثنين، 04 فبراير 2019 04:18 م
السجن المؤبد لمتهمين بسرقة سيارة أدوية طبية تحت تهديد السلاح فى سوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمين "محمود.ر" و"صهيب .ي" عاطلين، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بسرقة أدوية طبية من سيارة تابعة لشركة الصناعات الطبية، ومبلغ مالى تحت تهديد السلاح، فى الطريق العام بدائرة مركز ساقلتة .
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر ماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام المتهمين بسرقة مبلغ مالى، والاستيلاء على الأدوية الطبية بالإكراه وتحت تهديد السلاح، لسيارة مملوكة لاحدى شركات الادوية.
 
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، تبين ان المتهمين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة، حيث قاما ليلا بسرقة الأدوية والمبلغ المالى تحت تهديد السلاح وفرا هاربين، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق .
 
 

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