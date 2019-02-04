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الجارالله: استقبال ولى عهد أبوظبى لبابا الفاتيكان رفع حرارة الود

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:29 م
الجارالله: استقبال ولى عهد أبوظبى لبابا الفاتيكان رفع حرارة الود أحمد الجارالله
كتب محمد رضا
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ثمن أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، زيارة البابا فرنسيس  بابا الفاتيكان، إلى الإمارات العربية المتحدة، ومشاركته فى مؤتمر الأخوة الإنسانية، الذى تستضيفه أبوظبى، بحضور أكبر قطبين دينيين فى العالم، وهما البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، "البابا لبى دعوة الإمارات، البابا فى عنقه أكثر من مليار مسيحى وخلال سنوات مضت لم نكن على وفاق مع هذه الأمة والسبب أن هناك من تاجر بثقافتنا الدينية وباعد بيننا وبينهم، الآن ونحن نشهد استقبال محمد بن زايد الحار لكبير الديانة المسيحية، حرارة هذا اللقاء أثلجت القلوب وارتفعت حرارة الود".

ووجه الجار الله  ، الشكر لمحمد بن زايد قائلا : لقد قلت للبابا من نحن، ولسنا أولئك الذى شهد العالم إرهابهم باسم الجهاد المختلق، جهاد أشرار كذبوا على من مارسوه على غير حقيقته أن مكانهم الجنة والحور العين، محمد بن زايد.. أشكر لنا البابا لاحتضانه شيخ الأزهر بهذا الود، أدركنا أنه عرف حقيقة عقيدتنا السمحة".

تدوينة أحمد الجارالله
تدوينة أحمد الجارالله

 


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