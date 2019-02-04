البورصة تفعل مذكرة تفاهم مع تونس تمهيداً لاجتماعات اللجنة المشتركة الـ17

كتب هانى الحوتى

بدأت البورصة المصرية، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع البورصة التونسية ضمن الاتفاقيات التى وقعها الجانبان على هامش اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة نهاية عام 2015، وذلك لتعزيز سبل التعاون فى مجال سوق المال.

ويأتى ذلك فى إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين، المزمع أن تستضيفها تونس الربع الأول من عام 2019.



وفد بورصة تونس بمقر بورصة مصر

واستقبلت البورصة المصرية على مدار اليومين الماضيين، وفداً من قيادات سوق المال التونسى ضم صالح الصايل رئيس هيئة سوق المال التونسي، وبلال سحنون مدير عام بورصة الأوراق المالية بتونس وماهر الزوارى مدير عام التونسية للمقاصة ودلندة بيو رئيس جمعية وسطاء البورصة.

والتقى الوفد التونسى كافة أطراف سوق المال المصرى من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وممثلى عدد من شركات الوساطة فى الأوراق المالية.



وفد بورصتى تونس ومصر بمقر القرية الذكية

واستعرض قيادات البورصة المصرية ممثلين عن القطاعات المختلفة خلال 5 ورش عمل، تطورات الأداء وخطط التطوير التى تمت والمستهدفات المستقبلية لبحث إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين البورصتين.



اجتماعات وفد بورصة مصر وتونس

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل الاتفاق المشترك يأتى فى إطار حرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين بورصات المنطقة، وتقوية دور أسواق المال فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل تسهم فى تحسين أحوال الناس المعيشية.