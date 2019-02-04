الاستثمار تصدر دليل الخدمات القانونية ومعايير الحوكمة

كتب عبد الحليم سالم

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دليل الخدمات القانونية وضوابط وقواعد ومعايير الحوكمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس إدارات الشركات.

ويأتى ذلك، بعد التعديلات القانونية والتنظيمية الجديدة التى تم اعتمادها، وننشر نص الدليل: