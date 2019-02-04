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الإثنين، 04 فبراير 2019 06:11 م
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الاستثمار تصدر دليل الخدمات القانونية ومعايير الحوكمة

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:21 م
الاستثمار تصدر دليل الخدمات القانونية ومعايير الحوكمة سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دليل الخدمات القانونية وضوابط وقواعد ومعايير الحوكمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس إدارات الشركات.
 
ويأتى ذلك، بعد التعديلات القانونية والتنظيمية الجديدة التى تم اعتمادها، وننشر نص الدليل:
 
دليل الخدمات القانونية للشركات (1)
دليل الخدمات القانونية للشركات (1)

دليل الخدمات القانونية للشركات (2)
دليل الخدمات القانونية للشركات (2)

دليل الخدمات القانونية للشركات (3)
دليل الخدمات القانونية للشركات (3)

دليل الخدمات القانونية للشركات (4)
دليل الخدمات القانونية للشركات (4)

دليل الخدمات القانونية للشركات (5)
دليل الخدمات القانونية للشركات (5)

دليل الخدمات القانونية للشركات (6)
دليل الخدمات القانونية للشركات (6)

دليل الخدمات القانونية للشركات (7)
دليل الخدمات القانونية للشركات (7)

دليل الخدمات القانونية للشركات (8)
دليل الخدمات القانونية للشركات (8)

دليل الخدمات القانونية للشركات (9)
دليل الخدمات القانونية للشركات (9)

دليل الخدمات القانونية للشركات (10)
دليل الخدمات القانونية للشركات (10)

دليل الخدمات القانونية للشركات (11)
دليل الخدمات القانونية للشركات (11)

دليل الخدمات القانونية للشركات (12)
دليل الخدمات القانونية للشركات (12)

دليل الخدمات القانونية للشركات (13)
دليل الخدمات القانونية للشركات (13)

دليل الخدمات القانونية للشركات (14)
دليل الخدمات القانونية للشركات (14)

دليل الخدمات القانونية للشركات (15)
دليل الخدمات القانونية للشركات (15)

دليل الخدمات القانونية للشركات (16)
دليل الخدمات القانونية للشركات (16)

دليل الخدمات القانونية للشركات (17)
دليل الخدمات القانونية للشركات (17)

دليل الخدمات القانونية للشركات (18)
دليل الخدمات القانونية للشركات (18)

دليل الخدمات القانونية للشركات (19)
دليل الخدمات القانونية للشركات (19)

دليل الخدمات القانونية للشركات (20)
دليل الخدمات القانونية للشركات (20)

دليل الخدمات القانونية للشركات (21)
دليل الخدمات القانونية للشركات (21)

دليل الخدمات القانونية للشركات (22)
دليل الخدمات القانونية للشركات (22)

دليل الخدمات القانونية للشركات (23)
دليل الخدمات القانونية للشركات (23)

دليل الخدمات القانونية للشركات (24)
دليل الخدمات القانونية للشركات (24)

دليل الخدمات القانونية للشركات (25)
دليل الخدمات القانونية للشركات (25)

دليل الخدمات القانونية للشركات (26)
دليل الخدمات القانونية للشركات (26)

دليل الخدمات القانونية للشركات (27)
دليل الخدمات القانونية للشركات (27)

 


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الاستثمار

الحوكمة

سحر نصر

الشركات




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