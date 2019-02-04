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الإثنين، 04 فبراير 2019 09:10 م
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الاتحاد الأوروبي ينفي استعداده لتقديم ضمانات جديدة لبريطانيا حول "الخروج"

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:06 م
الاتحاد الأوروبي ينفي استعداده لتقديم ضمانات جديدة لبريطانيا حول "الخروج" تريزا ماى
بروكسل (رويترز)
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 نفى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بحث التكتل تقديم ضمانات ملزمة قانونا لبريطانيا من شأنها دعم اتفاق خروجها من الاتحاد أمام برلمانها.

 

وقال مارتن سيلماير مسؤول الخدمة المدنية في المفوضية الأوروبية على تويتر بعد اجتماعه مع أعضاء في البرلمان البريطاني في بروكسل إن النقاش الدائر قبل شهرين من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد أظهر صحة قرار الاتحاد الأوروبي البدء في الاستعداد قبل عام لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق.

 

وردا على تقارير بشأن تصريحات لمشرعين أشارت إلى احتمال بحث الاتحاد الأوروبي ضمانات ملزمة قانونا بشأن كيفية تنفيذ اتفاق الانسحاب، أضاف سيلماير على تويتر "لا يفكر أحد في الاتحاد الأوروبي في ذلك".

 

وأضاف "أكد الاجتماع أن الاتحاد الأوروبي أحسن صنعا عندما بدأ في ديسمبر 2017 استعداداته (لاحتمال) خروج بريطانيا دون اتفاق".

 

وفي لندن، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن حكومة ماي تركز على الخروج بمقترح لتقديمه لمفاوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل المضي قدما في عملية الخروج.

 

وأضافت للصحفيين "تركيزنا الآن منصب على الخروج بمقترح لتقديمه لبروكسل، وجزء... من هذا العمل يحدث بينما نتحدث... يجري العمل فيه على وجه السرعة".

 


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