اعترافات متهمة ساومت ثرى عربى مقابل عدم فضحه بفيديوهات جنسية

كتب على عبد الرحمن

اعترفت المتهمة بابتزاز شخص من جنسية دولة عربية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بتفاصيل جريمتها، حيث أكدت أنها حصلت على مقاطع جنسية للضحية عن طريق صديقة لها تعيش فى دولة عربية، واتفقتا على ابتزازه.

وتابعت المتهمة فى اعترافاتها: "أرسلت لى صديقتى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وبدأت أرسله لها مقاطع جنسية يظهر هو بها، وابتززته للحصول منه على مبلغ مالى 100 ألف جنيه".

وكان بلاغ ورد لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية من شاب يحمل جنسية دولة عربية يدعى "ع.ج" 38 سنة، يفيد تعرضه للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأن المتهم يرسل له مقاطع فيديو جنسية له كانت على هاتفه الشخصى الذى فقده قبل أيام من واقعة الابتزاز.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن المتهمة تدعى "ع.ع" 40 سنة مدرسة ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، وبإخطار العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تم إجراء التحريات اللازمة والقبض على المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.