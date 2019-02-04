video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات متهمة ساومت ثرى عربى مقابل عدم فضحه بفيديوهات جنسية

الإثنين، 04 فبراير 2019 04:00 ص
اعترافات متهمة ساومت ثرى عربى مقابل عدم فضحه بفيديوهات جنسية النيابة حبست المتهمة - ارشيفة
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

اعترفت المتهمة بابتزاز شخص من جنسية دولة عربية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بتفاصيل جريمتها، حيث أكدت أنها حصلت على مقاطع جنسية للضحية عن طريق صديقة لها تعيش فى دولة عربية، واتفقتا على ابتزازه.

وتابعت المتهمة فى اعترافاتها: "أرسلت لى صديقتى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وبدأت أرسله لها مقاطع جنسية يظهر هو بها، وابتززته للحصول منه على مبلغ مالى 100 ألف جنيه".

وكان بلاغ ورد لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية من شاب يحمل جنسية دولة عربية يدعى "ع.ج" 38 سنة، يفيد تعرضه للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأن المتهم يرسل له مقاطع فيديو جنسية له كانت على هاتفه الشخصى الذى فقده قبل أيام من واقعة الابتزاز.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن المتهمة تدعى "ع.ع" 40 سنة مدرسة ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، وبإخطار العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تم إجراء التحريات اللازمة والقبض على المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

اخبار حلوان

اخبار مصر

ابتزاز الكترونى

اخبار مصر اليوم

حلوان




لا تفوتك
رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

وزير الاقتصاد الألماني ينقل للسيسى تحيات "ميركل" ويشيد بالتطورات الإيجابية فى مصر.. الرئيس: إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار

وزير الاقتصاد الألماني ينقل للسيسى تحيات "ميركل" ويشيد بالتطورات الإيجابية فى مصر.. الرئيس: إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار

فيديو وصور.. "أغرب أرض فى العالم.. كلما حفرنا ظهرت كنوز جديدة".. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات.. حفر أسفل منزل يكشف تماثيل جدارية منحوتة.. وشرطة السياحة تبحث عن المتهم

فيديو وصور.. "أغرب أرض فى العالم.. كلما حفرنا ظهرت كنوز جديدة".. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات.. حفر أسفل منزل يكشف تماثيل جدارية منحوتة.. وشرطة السياحة تبحث عن المتهم

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة