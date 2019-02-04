اعترافات عصابة القطامية: احترفنا سرقة محتويات المحلات بعد قص الأقفال

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحلات التجارية بمنطقة القطامية، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمون أمام النيابة، بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام المقص الحديدى المضبوط بحوزتهم وأرشدوا عن المسروقات بمكان إخفائها، كما اعترف المتهمون أنهم خططوا لسرقة المخل التجارى بعد دراسة موقعه، ومواعيد إغلاقه.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا، من "محمد.أ"، 21 سنة، مالك سوبر ماركت اتهم فيه مجهولين بكسر الأقفال الحديدية الخاصة بالمحل ملكه وسرقة بعض من محتوياته.

توصلت التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة كلٍ من "رمضان.ر"، 20 سنة، عاطل، "حسين.ص"، 19 سنة، عاطل، "عايد.م"، 21 سنة، عاطل، "عبدالحليم.أ"، 17 سنة، عاطل، "أشرف.إ"، 22 سنة، عاطل.

بعد تقنين الإجراءات داهمت قوة من رجال مباحث القطامية المتهمين وألقت القبض عليهم وباستجوابهم اعترفوا بتكوين عصابة تخصصت فى سرقة محتويات من أحد المحلات التجارية.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة فباشرت التحقيقات وقررت ما سبق.