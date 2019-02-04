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اعترافات حوت الكيف: سقطت فى قبضة الشرطة بـ375 طربة حشيش بالشيخ زايد

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:00 ص
اعترافات حوت الكيف: سقطت فى قبضة الشرطة بـ375 طربة حشيش بالشيخ زايد حشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل بعد القبض عليه فى منطقة الشيخ زايد، بأكتوبر بحيازة 375 طربة حشيش، كان يستعد لترويجها على عملائه بمحافظتى الجيزة والقاهرة، كما اعترف بالسيارة المضبوطة بحوزته كان يستخدمها فى نقل المضبوطات من مصدر حصوله عليها، إلى عملائه.

وقال "نصر.أ" السابق اتهامه فى قضية نصب، وصادر ضده حكم فى قضية تبوير أراضى زراعية، إنه يتواصل مع عملائه عبر 3 هواتف محمولة ضبطت بحوزته، حيث يحدد معهم أماكن تسليم المواد المخدرة ويحصل منهم على المبالغ المالية المتفق عليها.

واستنادا لتحريات رجال المباحث، واعترافات المتهم، قررت نيابة أكتوبر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت تورط أحد العناصر الإجرامية التى تخصصت فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد، وترويجه على نطاق واسع لعملائه بمحافظتى القاهرة والجيزة، وقد أمكن تتبعه وتبين أنه يدعى "نصر.أ" 44 سنة عاطل، وبإعداد كمين له بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم القبض عليه أثناء استقلاله السيارة رقم ( ف أ – 4196 ) بمحطة تحصيل الرسوم الكائنة بطريق الإسكندرية/القاهرة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وبحوزته 375 طربة من مخدر الحشيش وزنت 37,500 سبعة وثلاثون كيلو وخمسمائة جرام، ومبلغ مالى، و3 هاتف محمولة، وحرر محضر بالواقعة، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.


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