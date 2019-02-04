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ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى النفط والمواد الأساسية

الإثنين، 04 فبراير 2019 02:23 م
ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى النفط والمواد الأساسية بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز والمواد الأساسية.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحا 19.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5205.82 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحا 20.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5426.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% رابحا 17.75 نقطة ليصل إلى مستوى 4804.27 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 166.2 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار كويتى عبر 4991 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.58%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%.
 
وجاء سهم "وربة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 19.39%، تليه ايفا فنادق بنسبة 11.47%، ثم العبد بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "تحصيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.50% ثم وثاق بنسبة 7.23%، ثم تمدين بنسبة 6.61%.
 

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