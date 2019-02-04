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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:29 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع. 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 14359 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 18239 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1733 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن

التعديلات الدستوريه

لابد من الاستماع الي الرأي الاخر فنحنو في وطن يحكم فيه الجميع

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