إصابة 14 شخص بالتسمم بسبب تناولهم وجبة فسيخ بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى ، 14 شخصا من بينهم أطفال مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر عقب تناولهم فسيخ فاسد بمنزلهم بناحية قرية الشيخ أمبادر التابع لقرية البلابيش دائرة المركز. تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بإصابة عدد كبير من الأشخاص بحالات تسمم عقب تناولهم فسيخ فاسد ، تم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج وعمل الإسعافات اللأزمة لهم جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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