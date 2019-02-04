إصابة 14 شخص بالتسمم بسبب تناولهم وجبة فسيخ بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى ، 14 شخصا من بينهم أطفال مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر عقب تناولهم فسيخ فاسد بمنزلهم بناحية قرية الشيخ أمبادر التابع لقرية البلابيش دائرة المركز. تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بإصابة عدد كبير من الأشخاص بحالات تسمم عقب تناولهم فسيخ فاسد ، تم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج وعمل الإسعافات اللأزمة لهم جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.