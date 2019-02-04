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إصابة 14 شخص بالتسمم بسبب تناولهم وجبة فسيخ بسوهاج

الإثنين، 04 فبراير 2019 08:34 م
إصابة 14 شخص بالتسمم بسبب تناولهم وجبة فسيخ بسوهاج فسيخ -أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى دار السلام المركزى ، 14 شخصا من بينهم أطفال مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر عقب تناولهم فسيخ فاسد بمنزلهم بناحية قرية الشيخ أمبادر التابع لقرية البلابيش دائرة المركز. تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بإصابة عدد كبير من الأشخاص بحالات تسمم عقب تناولهم فسيخ فاسد ،  تم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج وعمل الإسعافات اللأزمة لهم جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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