video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إخلاء سجن أمريكي بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:57 م
إخلاء سجن أمريكي بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة سجن - ارشيفية
واشنطن )أ ش أ(
إضافة تعليق

 قامت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين بإخلاء سجن "بروكلين" الفيدرالي بمدينة نيويورك بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة بداخله.

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الأمريكية أن هذا التهديد يأتي بعد شكوى النزلاء في السجن من عدم وجود أجهزة تدفئة داخل الزنازين رغم انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأضافت أن سلطات السجن قامت بإخلائه من المحامين والزوار وبدأت وحدة متخصصة في التعامل مع المتفجرات عمليات بحث مكثفة عن القنبلة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إجراء تحقيقات في شكوى النزلاء من عدم وجود أجهزة تدفئة داخل سجن "بروكلين"، فيما ُرفعت دعوى قضائية ضد مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي لبحث ما تردد عن احتجاز النزلاء في ظروف غير إنسانية تشمل انخفاض درجات الحرارة لدرجة التجمد وإظلام الزنازين وحرمان النزلاء من المياه الساخنة والرعاية الطبية الأساسية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط هارب من 285 سنة سجن لاتهامه بالنصب واستيلاء على أراض فى المنيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن مركزى بأسيوط

نواب ومحامون: نزلاء سجن فى نيويورك يرتعدون من البرد بعد انقطاع الكهرباء

سجن

الولايات المتحدة

قنبلة

نيويورك




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة