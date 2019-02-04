أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون وإزالة الإشغالات بأنحاء المحافظة

أجرت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، أسفرت عن ضبط قضيتي مخدرات، و3 أسلحة بيضاء، وضبط مسجلين خطر، وتنفيذ 130 حكما قضائيا، وفحص عدد من الشقق المفروشة والمشتبه بهم.

كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

كما شن ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية بقطاع أكتوبر، والطالبية وعدد من المناطق بالمحافظة أسفرت عن إزالة عشرات المخالفات والتعديات التي تعوق حركة السير، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.