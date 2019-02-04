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أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 4-2-2019

الإثنين، 04 فبراير 2019 08:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 4-2-2019 البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 4-2-2019، وجاءت أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة.

 

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة، مدفوع بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.66%، جلوبال تيلكوم القابضة بنسبة 2.24%، وسط ارتفاع قيمة التداول لتصل إلى مليار جنيه، وزاد رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 797.709 مليار جنيه.
   

فئات المتعاملين

وارتفع قيمة التداول، وبلغ حجم التداول على الأسهم 356 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.7%، والعرب على 9.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.87%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 30.96 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 63 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 104.4 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
 

المؤشرات

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 18213 نقطة.

  
 فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند 686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

 الأسهم

وارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.
 
وتصدر الارتفاعات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 7.06%، تلاه سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.16%، ثم سهم زهراء المعادى للاستثمار والتمويل بنسبة 5.02%، فيما تصدر التراجعات رواد السياحة بنسبة 5.48%، تلاه العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.01%، ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 4.90%.
 

مذكرة تفاهم  

بدأت البورصة المصرية، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع البورصة التونسية ضمن الاتفاقيات التى وقعها الجانبان على هامش اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة نهاية عام 2015، وذلك لتعزيز سبل التعاون فى مجال سوق المال.
 
 
ويأتى ذلك فى إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين، المزمع أن تستضيفها تونس الربع الأول من عام 2019.
 
 
واستقبلت البورصة المصرية على مدار اليومين الماضيين، وفداً من قيادات سوق المال التونسى ضم صالح الصايل رئيس هيئة سوق المال التونسي، وبلال سحنون مدير عام بورصة الأوراق المالية بتونس وماهر الزوارى مدير عام التونسية للمقاصة ودلندة بيو رئيس جمعية وسطاء البورصة. 
 
 
والتقى الوفد التونسى كافة أطراف سوق المال المصرى من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وممثلى عدد من شركات الوساطة فى الأوراق المالية.
 
 
واستعرض قيادات البورصة المصرية ممثلين عن القطاعات المختلفة خلال 5 ورش عمل، تطورات الأداء وخطط التطوير التى تمت والمستهدفات المستقبلية لبحث إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين البورصتين.
 
  
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل الاتفاق المشترك يأتى فى إطار حرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين بورصات المنطقة، وتقوية دور أسواق المال فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل تسهم فى تحسين أحوال الناس المعيشية.  
 

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