وزير الاتصالات: حققنا أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة لتنفيذ خطط التحول الرقمى

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشان ما أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تحقيق القطاع نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، إنها الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، ويرجع الفضل فيها لأبناء القطاع، وتشير إلى تنفيذ خطط تنمية القطاع من حيث حجم الاستثمارات والأعمال وتنفيذ خطط التحول الرقمى.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن هذه النسبة تشير إلى تحقيق إيرادات مرتفعة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا إذ تنفذ الأخيرة العديد من مشروعات التحول الرقمى وهو ما دخل فى إيرادات الشركات.

وذكر تقرير لمؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019 والتى أعلنتها وزارة أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 8%.