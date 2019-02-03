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هزاع بن زايد: لقاء الأخوة الإنسانية فى الإمارات تجمع لقوى الخير والمحبة

الأحد، 03 فبراير 2019 09:33 م
هزاع بن زايد: لقاء الأخوة الإنسانية فى الإمارات تجمع لقوى الخير والمحبة شيخ الأزهر والبابا فرنسيس فى دولة الإمارات
كتب إسلام جمال
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احتفى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ولقاءه بالإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال بن زايد عبر حسابه على "تويتر": " لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات يفتح أبواب الأمل ويؤسس لمرحلة جديدة، تجتمع فيها قوى الخير والمحبة في مواجهة دعوات التطرف والدمار".

 

وأضاف قائلاً: "أهلا وسهلا بالبابا فرنسيس وشيخ الأزهر وممثلي كافة الديانات وشكرا محمد بن زايد، لأنك جعلت هذا الحدث الإنساني الكبير واقعا وخير حدث نفتتح به عام التسامح".

 

هزاع بن زايد
هزاع بن زايد

 

ومن المقرر أن يلتقى البابا فرنسيس مع قادة البلاد فى دولة الإمارات، بالإضافة إلى لقائه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، فى مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث سيشارك فى "لقاء الأخوة الإنسانية".

وعن الزيارة التى تعكس تاريخ الإمارات بوصفها "مهدا للتنوع" وأرضا للتسامح، قال البابا فرنسيس، فى تصريحات سابقة، إنها تشكل فرصة لكتابة "صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات بين الديانتين"،

وبالتزامن مع الزيارة، ينظم مجلس حكماء المسلمين المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش.

ويسعى المؤتمر لمواجهة التطرف الفكري، والتصدى لسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية، وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف.

 

 


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لقاء الاخوة الانسانية




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