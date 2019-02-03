ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، ، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية يناير 2019، بنسبة نجاح بلغت 76%، مقدماً التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى المحافظة بلغت 70531 طالبا وطالبة، حضر منهم 70393، كما بلغت أعداد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 54533، بنسبة نجاح 76% .

وأضاف أن إدارة أخميم التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 87.9%، تليها إدارة دار السلام التعليمية فى المركز الثانى بنسبة نجاح 84%، ثم إدارات جرجا والبلينا بنسبة نجاح 80%، فيما احتلت إدارة طهطا التعليمية المركز الأخير بنسبة نجاح 59%.

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