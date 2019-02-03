ننشر تفاصيل جهود البعثة المصرية فى إيران للإفراج عن مواطنين محتجزين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تابع مكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة الإيرانية طهران منذ أكثر من شهر واقعة احتجاز البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعى للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودى، وأسفرت الجهود عن الافراج عنهم اليوم الأحد وترحيلهم.

وفى إطار المتابعة، أجرت البعثة المصرية برئاسة السفير ياسر عثمان، الاتصالات اللازمة مع السلطات الإيرانية المعنية للتأكد من حسن معاملتهم وأن وضعهم جيد فى محبسهم.

وعلم "اليوم السابع" أنه سيتم إيفاد وفد من البعثة المصرية إلى سجن "بندر عباس" حيث يتواجد مواطنين مصريين إضافيين تم توقيفهما من قبل السلطات الإيرانية لدخولهما المياه الإقليمية الإيرانية، حيث ستكون مهمة هذه البعثة الاطمئنان عليهما كما تم توفير المساعدة القانونية لهما لضمان تمتعهما بكافة حقوقهما والعمل على إنهاء حالتهما.

وتأتى هذه الجهود فى إطار سياسة وزارة الخارجية لرعاية المصريين فى الخارج وتوفير الخدمات القنصلية لهم فى كافة المناحى.