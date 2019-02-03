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مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم بين 5 سيارات على طريق سوهاج نجع حمادى

الأحد، 03 فبراير 2019 02:45 م
مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم بين 5 سيارات على طريق سوهاج نجع حمادى تصادم سيارات - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهد طريق سوهاج نجع حمادى، منذ قليل، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكى وسيارة تاكسى، مما نتج عنه مصرع مواطن، وإصابة 4 آخرين، وجار رفع آثار الحادث ونقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم على طريق سوهاج نجع حمادى، بالقرب من كمين الروافع دائرة مركز سوهاج، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 4 أخرين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكى جار تحديدهم، وسيارة تاكسى بطريق نجع حمادى، بعد كمين الكوامل نتيجة السرعة الزائده والتخطى الخاطئ، نتج عن التصادم بين الــ 4 سيارات، إصابة 4 أشخاص من مستقليها بإصابات متفرقة بالجسم ووفاة أخر، تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج العام.

جار تحرير محضرا بالواقعة، وانتداب المهندس الفنى من إدارة المرور لبيان سبب الحادث، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.


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