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مستقبل وطن ينظم قافلة طبية ومعرضًا لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة فى دمياط

الأحد، 03 فبراير 2019 05:35 ص
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية ومعرضًا لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة فى دمياط فعاليات حزب مستقبل وطن
هشام عبد الجليل
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط معرضًا لبيع الملابس الشتوية والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بكفر سعد، ويأتى ذلك المعرض ضمن العديد من الأنشطة المجتمعية التى ينظمها الحزب خلال الآونة الأخيرة.

 

كما نظم الحزب بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية تضم مختلف التخصصات تم من خلالها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بقرية الضبيعة.

 

وفى السويس نظمت أمانة الحزب رحلة لـ100 من أعضائها لزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب وتنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان الصحة الإنجابية بمركز شباب السيد هاشم.

 

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