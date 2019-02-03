video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مد أجل الحكم على "ترزى" قتل مواطنا لسرقة هاتفه ببولاق لـ2 يونيو

الأحد، 03 فبراير 2019 02:42 م
مد أجل الحكم على "ترزى" قتل مواطنا لسرقة هاتفه ببولاق لـ2 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على "ترزى" قتل مواطنا لسرقته ببولاق الدكرور لجلسة 2 يونيو. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي و محمود عبد المنعم القرموطي و محمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.   
 
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول، فى القضية رقم ٥١٥٤٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات بولاق الدكرور،  قيام المتهم " إسلام فريد" ترزي،  بقتل المجني عليه "احمد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقة منقولاته، بأن حدد موعدا ليتقابلا  به متخيرا مسكنه مسرحا، قاصدين مسكن المجني عليه، وما أن أبصره فباغته بضربة أفقدته توازنا، ثم إنهال عليه بسكين، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، كما قام المتهم بسرقة الهاتف الخلوي المملوك للمجني عليه.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ربة منزل تتهم جارها بالتعدى جنسيا على طفلتها فى أبو صوير بالإسماعيلية

قتل

القتل العمد

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

السجن المشدد




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة