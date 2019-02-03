مد أجل الحكم على "ترزى" قتل مواطنا لسرقة هاتفه ببولاق لـ2 يونيو

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على "ترزى" قتل مواطنا لسرقته ببولاق الدكرور لجلسة 2 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي و محمود عبد المنعم القرموطي و محمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول، فى القضية رقم ٥١٥٤٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات بولاق الدكرور، قيام المتهم " إسلام فريد" ترزي، بقتل المجني عليه "احمد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقة منقولاته، بأن حدد موعدا ليتقابلا به متخيرا مسكنه مسرحا، قاصدين مسكن المجني عليه، وما أن أبصره فباغته بضربة أفقدته توازنا، ثم إنهال عليه بسكين، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، كما قام المتهم بسرقة الهاتف الخلوي المملوك للمجني عليه.