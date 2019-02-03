محافظ كفرالشيخ : بدء تجارب التشغيل لمحطة صرف الصحي ببيلا

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إجراءات بدء تجارب التشغيل لمشروع محطة الصرف الصحي بقرية كفر قتة بمركز ومدينة بيلا بدايةًً من الأسبوع القادم، وذلك بعد التأكد من وصول التيار الكهربائي، مكلفاً قطاع الكهرباء بسرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي وحل جميع المعوقات ونقل المحولات لإطلاق التيار الكهربائي الأسبوع القادم، وذلك لدخول المشروع الخدمة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء محطات للصرف الصحي طبقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الوكيل، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس علاء أبوحشيش، المدير العام التنفيذي للأعمال الكهرو ميكانيكية.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، إجراءات طلبات تقنين أرض أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، واجراءات الاسراع في كتابة العقود.

وقال محافظ كفرالشيخ، هناك حوالي 6 عقود سيتم توقعيها خلال أسبوع، بالإضافة لبعض العقود التي يتم تجهيزها مباشرة، مؤكداً على تسهيل اجراءات التعامل مع البنوك، فضلاً عن مناقشة التعدي علي أراضي أملاك الدولة المستخدمة في المزارع السمكية في بلطيم، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.