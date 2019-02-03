محافظ أسيوط يتابع أعمال نقل موقف سيارات أسيوط - سوهاج إلى المعلمين

كتب فريق المحافظات

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم موقف سيارات المعلمين الجديد على الطريق الدائري لمتابعة أعمال نقل سيارات ركاب موقف أسيوط/سوهاج والمراكز التابعة لها "جرجا ودار السلام والبلينا وطهطا" بالإضافة إلى موقف نجع حمادى من موقف سيارات الشادر إلى المكان المخصص لها بموقف المعلمين الجديد لتخفيف الزحام وإعادة هيكلة وتنظيم جميع مواقف السيارات بالمحافظة وتسيير الحركة المرورية بنقل تلك المواقف خارج الكتلة السكنية بمدينة أسيوط ضمن خطة التطوير التي أعلنت عنها المحافظة خلال الأونة الأخيرة .. رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والعقيد ايهاب الألفي وكيل إدارة مرور أسيوط وصلاح عامر مدير إدارة المواقف.

وكلف المحافظ مدير إدارة المواقف بنشر وتعليق بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين والتأكيد على جاهزية الموقف الجديد لإستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير لافتًا إنه تم زيادة أعداد سيارات السرفيس الخاصة بالنقل من وإلى موقف المعلمين لإستيعاب الركاب والمواطنين بعد نقل خطوط محافظة سوهاج والمراكز التابعة لها على أن يتم تباعاً اختيار لون خاص بكل خط من خطوط سير سيارات السيرفيس المخصصة للنقل الداخلي للتسهيل على المواطنين التعرف عليها.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين إدارتي المرور والمواقف بالمحافظة لتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها والتأكيد على إلتزام شركات الإتوبيسات الخاصة بقرار النقل إلى الموقف الجديد وعدم تحميل ركاب من داخل مدينة أسيوط خاصة خطي (أسيوط/القاهرة) و (أسيوط/المنيا) على أن يتم السماح لهم بذلك فقط لخط (أسيوط/البحر الأحمر) خاصة وأن مواعيد رحلاته في ساعات متأخرة من الليل مطالباً أصحاب شركات النقل السياحي (الأتوبيس) تطوير المكان ـ الموقف ـ المخصص لهم وإنشاء تندات وكراسي للانتظار على مستوى يليق بتلك الشركات وخدمة المواطنين والركاب.

كما افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "الشفافية ومكافحة الفساد" والذي ينظمه مركز التدريب على علوم الحاسب بديوان عام محافظة أسيوط للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والأحياء في الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجارى بمشاركة مدربين لجنة الشفافية ومكافحة الفساد بديوان عام المحافظة.

حضر الافتتاح المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط وعلاء الراوي مدير عام مركز التدريب على علوم الحاسب وعلي صديق مدير وحدة حقوق الانسان بالمحافظة وعضو لجنة الشفافية ومكافحة الفساد بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة جميع أوجه الفساد والبدء بميكنة الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن فضلًا عن ميكنة الموارد البشرية بجميع المراكز ومديريات الخدمات واستغلال المراكز التكنولوجية بالمحافظة لفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لإدارة المنظومة مشيرًا إلى فتح مقر لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشفافية.

وشدد اعلى ضرورة ايجاد سياسات واستراتيجيات شاملة ومنظمة لمكافحة ولضمان نجاح هذه السياسات ومشاركة جميع الأطراف من ضمنها الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والأجهزة الرقابية لأن مكافحة الفساد والشفافية والمسائلة عناصر أساسية للحوكمة الرشيدة التي تبنتها الحكومات والهيئات المحلية والدولية.

واستمع المحافظ – خلال الفعاليات – مطالب بعض الحاضرين ومقترحاتهم لمكافحة الفساد ونشر قيم الشفافية والنزاهة.