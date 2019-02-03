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محافظة بني سويف تنظم مؤتمرا لاستعراض نتائج "أنت شريكنا في نظافة شارعك"

الأحد، 03 فبراير 2019 06:23 م
محافظة بني سويف تنظم مؤتمرا لاستعراض نتائج "أنت شريكنا في نظافة شارعك" مؤتمرا لاستعراض نتائج أنت شريكنا في نظافة شارعك
بنى سويف : هانى فتحى
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نظمت محافظة بني سويف مؤتمرا لاستعراض نتائج  أعمال مبادرة " أنت شريك في نظافة شارعك " والتي أطلقها  المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، وأشرف على تنفيذها  السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا  والتي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة العملية  بهدف زيادة الوعي  التوعوية المجتمعي بتحسين مستوى النظافة على مستوى المحافظة، من خلال مشاركة المجتمع المدني والجهات التنفيذية من الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والتربية والتعليم والشباب والرياضة  والثقافة والبيئة والوحدات المحلية السبع
 
وشهد المؤتمر، عرض نتائج المبادرة التي بدأت بمنطقتي درب العيد والديري  بمدينة بني سويف كنموذج يتم البناء عليه وتعميمه على باقي الميادين والشوارع بالمدن امتدادا للقرى ، حيث تم الانتهاء  " بمشاركة  الأهالي "  من نظافه ٣ شوارع كبيرة طويلة وهي شوارع : أبو نشابة ونامق والديري وميدان العجمي بالإضافة الي عدد من الشوارع الجانبية والأزقة ، فضلا عن تنظيم ١٠٠ زيارة منزلية ، مع السعى لتكرار المبادرة في عدة مناطق اخري ووالبدء في استئناف المبادرة في المدارس تحت شعار (انت شريكنا في نظافه مدرستك)
 
وفي ختام المؤتمر تم تكريم مجموعة من الشباب والفتيات الذين شاركوا في أعمال المبادرة بالمناطق المذكورة ،فضلا عن  تكريم بعض رموز وقيادات مؤسسات المجتمع المدني من الجهات الشريكة ، والذين شاركوا وأشرفوا على أعمال التجميل والزيارات المنزلية لدعم المبادرة
 
مؤتمرا لاستعراض نتائج أنت شريكنا في نظافة شارعك (1)
 

مؤتمرا لاستعراض نتائج أنت شريكنا في نظافة شارعك (2)
 

مؤتمرا لاستعراض نتائج أنت شريكنا في نظافة شارعك (3)
 

مؤتمرا لاستعراض نتائج أنت شريكنا في نظافة شارعك (4)
 

مؤتمرا لاستعراض نتائج أنت شريكنا في نظافة شارعك (5)
 

مؤتمرا لاستعراض نتائج أنت شريكنا في نظافة شارعك (6)
 
 
 

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