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لو أنت موظف.. اعرف الفرق بين العلاوات الدورية والاجتماعية وعلاوة الترقية

الأحد، 03 فبراير 2019 02:00 ص
لو أنت موظف.. اعرف الفرق بين العلاوات الدورية والاجتماعية وعلاوة الترقية رئيس جهاز التنظيم والادارة
كتب مصطفى عبد التواب
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يعكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على بحث حركة ترقيات بالجهاز الإدارى، وترتبط حركة الترقى بعلاوات جديدة يحصل عليها الموظف، ومع الإعلان عن بحث الترقى وعلاوته حدث خلط لدى البعض بين العلاوة الدورية وعلاوة الترقى والعلاوة الاجتماعية، وفيما يلى يوضح اليوم السابع الفارق بينهم..

1- العلاوة الدورية نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دورى.

2- العلاوة الخاصة والتى يطلق عليها إعلاميا العلاوة الاجتماعية، فهى اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهى مسالة نسبية وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالى، وهو ما جرى عليه العرف منذ اقرارها اول مرة منتصف ثمانينيات القرن الماضى.

3-علاوة الترقيات هى علاوة ترتبط بحركة الترقيات فى الجهاز الإدارى وترتبط بانتقال الموظف من درجة وظيفية إلى أخرى، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والذى نص على أن تكون دورية الترقى محددة بثلاث سنوات.


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