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لأول مرة.. ارتفاع مشتركى التليفون الأرضى لـ8.2 مليون مقابل انخفاض المحمول

الأحد، 03 فبراير 2019 05:23 م
لأول مرة.. ارتفاع مشتركى التليفون الأرضى لـ8.2 مليون مقابل انخفاض المحمول تليفون أرضى - أرشيفية
كتبت: هبة السيد
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كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مشتركى الهاتف الثابت لنحو 8.2 مليون اشتراك بمصر لأول مرة منذ سنوات من الانخفاض مقابل الهاتف المحمول اقترب خلالها عدد المشتركين الى 5 ملايين اشتراك، حيث كان يصل عدد الاشتراكات فى التليفون الأرضى عند انطلاق خدمات المحمول بمصر الى نحو 12 مليون.

 

وأوضح تقرير وزارة الاتصالات، أن عدد مشتركى الهاتف الثابت وصل الى 8.2 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2018 مقابل 6.6 مليون اشتراك فى نوفمبر 2017.

 

ويرجع اهتمام المستخدمين بالإشتراك فى التليفون الأرضى للحصول على خدمات الانترنت حيث تشترط وجود خط تليفون ارضى، ويرجع زيادة عدد المشتركيين لتنفيذ الشركة المصرية للاتصالات مقدم الخدمة الرئيسى فى مصر الى ضخ استثمارات كبيرة فى مد كابلات الالياف الضوئية و العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار.

 

وكانت شركة اتصالات مصر قد اطلقت خدمة التليفون الأرضى فى نوفمبر الماضى كثانى مشغل للخدمة فى السوق المصرى.

 

يأتى ذلك فيما فقدت شركات المحمول نحو 6.5 مليون اشتراك خلال عام، حيث كشف التقرير الشهرى الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركى الهاتف المحمول لنحو 93.95 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 100.69 مليون عميل فى نوفمبر 2017.


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