فيديو وصور.. استخراج أول رخصة لمركبة "توك توك" فى محافظة الأقصر

شهدت وحدة مرور إسنا جنوبى محافظة الأقصر بقيادة المقدم ضياء ماهر رئيس الإدارة بإسنا، مساء اليوم الإثنين، إصدار أول ترخيص لمركبة توكتوك فى تاريخ المحافظة، وذلك عقب موافقة المحافظ على ترخيص 2000 مركبة توكتوك بمختلف أنحاء مدن المحافظة ما عدا المدينة الآثرية بوسط المحافظة.

وصرح المقدم ضياء ماهر رئيس وحدة مرور إسنا لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة استقبلت أول توك توك فى تاريخ محافظه الأقصر ليتم إجراء الترخيص الخاص به عقب قرار المحافظ، والذى حمل رخصه دراجة نارية تحمل رقم (10001 أجرة الأقصر) وهو ترخيص لوحات عبارة عن تصريح 3 شهور لحين تجهيز أوضاعه والحصول على التراخيص الكاملة بركاب 2 فى المقعد الخلفى وفى الكرسى الأمامى السائق وهو صاحب التوك توك (مصطفى صلاح عبد الحميد) واسم الشهرة أحمد صلاح، مقيم بمدينة إسنا بمنطقة البدارين مواليد 87 السن 31 حاصل على ثانوية أزهرية ومتزوج ومعه 2 ولدين.

وقال صاحب أول رخصة لمركبات التوك توك بمحافظة الأقصر، إنه سعيد بتلك الخطوة التى تساعده فى الحصول على رزق أولاده بالحلال ودون أية مخالفات، قائلاً: "نشكر المحافظ ورجال المرور على دعمهم لنا والموافقة على ترخيصنا بالتوك توك وحصلت على رخصة 3 شهور تسيير لحين توفيق الأوضاع وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة، والترخيص يساعدنا على الحصول على حقوقنا ونتحرك صح ونوقف فى أماكن مخصصة لينا دون الهرب من رجال المرور، ونتمنى تكون خير لينا ولأولادنا إن شاء الله".

وأعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الموافقة على ترخيص 2000 مركبة توك توك على مستوى محافظة الأقصر عدا مدينة الأقصر والمناطق الأثرية ومناطق المسار السياحى شرق وغرب، على أن يتم ترخيص الـ2000 توك توك، طبقا للحصر الموجود حتى تاريخ 29/11/2018، ولن يتم استخراج أى تراخيص آخر ى خارج هذا الحصر وهذه الأعداد تشمل بمركز إسنا 900 توك توك، وبمركز أرمنت 500 توك توك، وبمركز الطود200 توك توك، وبمركز الزينية 200 توك توك، وبمركز البياضية 100 توك توك، وبمركز القرنة 100 توك توك.

وقال المتحدث الإعلامى لمحافظة الأقصر العميد صلاح المندوه، أنه سيتم الموافقة على استقبال سائقى التوك توك الذين تم استخراج تراخيصهم من خارج المحافظة وتوفيق أوضاعهم، مؤكدا أنه فى حال استكمال الإعداد المصدق عليها لكل مركز سيكتفى بما تم إنجازه من استخراج التراخيص تطبيقا لكشوف الحصر حتى 29/11/2018، مشددا على أنه سيتم مصادرة التوك توك نهائيا فى حالات تشمل عدم الالتزام بخط السير داخل المركز التابع له (المحدد بواسطة إدارة المرور والمركز التابع له)، وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة، وقيادة المركبة بدون رخصة، وتثبيت لوحات مخالفة أو مطموسة.