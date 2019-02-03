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عصابة الثلاثة سقطت قبل ترويج 15 فرش حشيش بالعمرانية

الأحد، 03 فبراير 2019 06:52 م
عصابة الثلاثة سقطت قبل ترويج 15 فرش حشيش بالعمرانية حشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 15 فرش حشيش بالعمرانية، ومبلغ 28 ألف جنيه. 

توصلت تحريات الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة. 

وبإعداد كمين للمتهمين بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وبحوزتهم 15 فرش حشيش ومبلغ 28 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات. 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم محمد غراب وكيل المباحث، بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وأنهم كانوا فى طريقهم لترويجها على عملائهم. فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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